Мурманск, , 21:02 — REGNUM Более 200 человек и свыше 150 единиц снегоуборочной техники спасают Мурманск от снегопада.

Как сообщили ИА REGNUM сообщили в администрации города, за ночь высота снежного покрова выросла на 29 см.

«Техника четко распределяется по участкам, чтобы максимально быстро очищать проезжую часть и тротуары, — рассказала заместитель директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Галина Бальбус. — К сожалению, в некоторых местах сильно затрудняет уборку оставленный в неположенном месте транспорт».

По данным местных СМИ, в городе увеличилось количество заторов и дорожно-транспортных происшествий, а соцсети заполонили многочисленные фото заснеженного Мурманска.