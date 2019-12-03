Тюмень, , 21:37 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом ПАЗ в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла около 07:00 часов (05:00 мск) на седьмом километре автотрассы Тюмень — Ялуторовск — Денисово — Архангельское. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и не учёл дорожные и метеоусловия при выборе скоростного режима, в результате чего произошёл вылет автобуса в кювет.

Автобус перевозил 20 работников птицефабрики из сел Денисово и Архангельское Исетского района в село Анохино Тюменского района. В результате аварии травмы получили водитель автобуса 67 лет, три женщины 22, 45, 55 лет и мужчины 22 и 48 лет.

Уточняется, что пострадавшие получили лёгкие травмы, часть пассажиров не была пристёгнута ремнями безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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