Казань, , 20:29 — REGNUM Пострадавший в ночной трагедии в Менделеевске 12-летний мальчик, спасшийся из рук убившего семью отчима, находится в больнице скорой помощи Набережных Челнов. В настоящее время с ребенком работают психологи.

Состояние ребенка в настоящее время оценивается как стабильное средней степени тяжести, сообщили изданию «Бизнес-online» в минздраве Татарии. Представитель ведомства не уточнил, откуда у ребенка появились порезы на руках. Неизвестно, поранился ли ребенок самостоятельно или раны нанес отчим.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в Менделеевске была убита женщина, ее 19-летний и двухлетний сыновья. 12-летнему мальчику удалось спастись. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший супруг. Он сообщил, что совершил убийство семьи на почве ревности. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.