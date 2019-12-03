Курган, , 20:22 — REGNUM В Курганской области трое подростков отданы под суд за убийство с особой жестокостью. Они до смерти забили случайного человека, сообщает областное управление СКР.

Граждане в возрасте 14, 16 и 18 лет 26 октября 2018 года были пьяными на стоянке автовокзала города Куртамыша. Они набросились на случайного прохожего, оттеснили в безлюдное место и зверски забили.

Поймали юных бандитов быстро. Следователи отмечают, что все необходимые доказательства собраны. Обвинительное заключение утверждено.