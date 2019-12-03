Выборг, Ленинградская область, , 20:17 — REGNUM Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что инцидент произошёл 28 ноября. Российские пограничники задержали человека, который имитировал незаконный перевод через границу четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии.

Он пообещал азиатам, что тайно переведёт их через российско-финскую границу, за что они пообещали ему более десяти тысяч евро. В действительности он не собирался этого делать, а только изобразил пересечение границы, для чего установил на мнимой границе самодельные пограничные столбы.

Азиаты поверили мошеннику, но он и его «клиенты» попались российским пограничникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Нелегальные мигранты будут депортированы.

В ведомстве отметили необычный характер правонарушения, когда человек додумался изготовить и разместить мнимые пограничные столбы.