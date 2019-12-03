Оренбург, 3 декабря 2019, 19:51 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием трёх транспортных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Автоавария произошла на 223-м километре трассы Оренбург — Орск. По предварительным данным, на дороге столкнулись три автомобиля — «Тойота», «Ниссан-Альмера» и КамАЗ.
В результате аварии четыре человека получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Один человек госпитализирован.
Обстоятельства и причина ДТП устанавливаются.