Нарьян-Мар, , 18:57 — REGNUM Отключение от водоснабжения из-за аварии на водопроводе произошло в городе Нарьян-Марев Ненецком АО. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба городской администрации.

Авария на водопроводе произошла на улице Ленина в первой половине дня. Сначала водоснабжение было отключено примерно у половины жителей города. Затем, из-за сложности ситуации от водоснабжения был отключён полностью весь город, в котором проживает около 25 тыс. человек.

В настоящее время вода доступна в пяти колонках, куда она поступает из скважин. Также организован подвоз воды.

Как сообщили в администрации города, на месте аварии работают специалисты. Устранить повреждение на водопроводе планируется до 21:00 по местному времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отключении водоснабжения в городе Железнодорожный в Московской области из-за попадания в воду больших объёмов хлора.

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