Севилья, Испания, 3 декабря 2019, 18:45 — REGNUM Гражданка России 28-летняя Тамара К. пропала без вести в испанском городе Севилья, сообщает 3 декабря телеканал РЕН ТВ.
По информации телеканала, ссылающегося на мать пропавшей девушки, связь с ней пропала с 27 ноября.
Пропавшая Тамара К. работала в Университете Севильи преподавателем русского языка.
Посольство России в Испании и почётный консул проверяют информацию о пропаже девушки.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря посольство РФ в Испании подтвердило данные об убийстве российской гражданки в городе Эль-Прат-де-Льобрегат её 44-летним сожителем.
Читайте ранее в этом сюжете: В Барселоне задержали подозреваемого в убийстве гражданки России