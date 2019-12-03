Тобольск, Тюменская область, , 18:28 — REGNUM В Тобольске одна из местных жительниц совершила кражу в церкви. Об этом сообщает пресс-служба тюменского УМВД.

В полицию с заявлением о краже портмоне обратился гражданин 1946 года рождения. Выяснилось, что его кошелёк был в сумочке супруги. Оттуда 32-летняя гражданка его и похитила.

Воровку доставили в полицию. Выяснилось, что возле входа она ожидала своего сожителя и увидела, что у одной из прихожанок открыта сумка. В надежде на деньги украла кошелёк, но там оказались только документы. Всё похищенное женщина выбросила.