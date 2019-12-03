Сухум, , 18:32 — REGNUM Девушка, раненая во время стрельбы в центре столицы Абхазии городе Сухуме, скончалась. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

По данным пресс-службы, девушка скончалась, не приходя в сознание, в 16:00 мск. Девушка поступила в Республиканскую больницу Абхазии 22 ноября в крайне тяжёлом состоянии, двенадцать дней она находилась в коме. Из-за тяжёлого состояния оперировать её либо транспортировать было нельзя.

Врачи сделали пострадавшей трахеостомию и обработали рану от пули, но саму пулю извлекать не стали из-за нестабильного состояния пациентки. Девушка была подключена к аппаратам, поддерживавшим жизнедеятельность. Для помощи коллегам из городской сочинской больницы прибыли нейрохирург и реаниматолог, которые подтвердили правильность хода и тактики лечения девушки.

Несмотря на все усилия врачей, девушка скончалась. У неё остался ребёнок, сын двух лет.

Напомним, группа неизвестных в масках устроила стрельбу из огнестрельного оружия в кафе на набережной Махаджиров, в центре столицы Абхазии, города Сухума. В результате стрельбы погибли два человека, получили ранения три человека. Умершая девушка работала в кафе официанткой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МВД Абхазии Гарри Аршба отверг предположения о своей причастности к стрельбе в городе Сухуме, в результате которой были убиты два человека.

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