Воронеж, , 18:12 — REGNUM Восемь человек остаются в больнице после автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области 3 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, девяти пострадавшим, в том числе двум подросткам, госпитализация не понадобилась — им помощь медики оказали амбулаторно. В Богучарскую районную больницу госпитализированы восемь человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе один подросток. Пятеро пострадавших — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Днепропетровска в Ростов-на-Дону, произошла в Богучарском районе Воронежской области днём 3 декабря. Полиция возбудила уголовное дело. Известно, что автобус принадлежит украинскому перевозчику, водитель — также гражданин Украины.