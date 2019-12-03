Майкоп, , 18:03 — REGNUM Четверо подростков пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Майкопе. Их сбил на тротуаре легковой автомобиль, за рулем которого находился молодой человек без водительских прав, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по Адыгее.

Авария произошла сегодня, 3 декабря, около 13:30, на одной из улиц Майкопа. Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 053 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он сбил четверых 16-летних учащихся одного из местных колледжей.

Трое из пострадавших являются жителями Майкопского района, четвертый подросток приехал из Краснодарского края. Все четверо с места ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Выяснилось, что водитель не имел права управления транспортом и водительское удостоверение не получал. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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