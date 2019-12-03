Майкоп, , 18:11 — REGNUM Четверых подростков сбил на тротуаре 18-летний водитель, у которого не было прав на управление транспортным средством, в городе Майкопе. Об этом 3 декабря сообщает ГУ МВД России по Адыгее.

Авария произошла днём на улице 2-ой Крестьянской. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 053 не сумел справиться с управлением и допустил выезд на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии пострадали четверо 16-летних подростков, они были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Трое подростков являются жителями Майкопского района, один проживает в Краснодарском крае. Все пострадавшие являются учащимися одного из средних специальных учебных заведений Майкопа.

Уточняется, что водитель не имел права управления автомобилем, водительское удостоверение не получал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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