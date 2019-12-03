Кострома, , 17:43 — REGNUM Участковый уполномоченный в Костроме незаконно применил физическую силу к задержанному , — сообщает Кострома news.

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий.

Участковый, исполняя обязанности дежурного части отдела полиции, применил физическую силу к доставленному и сломал ему ребро.

Полицейского приговорили к четырем годам заключения условно с испытательным сроком 4 года и лишили права работать на руководящих должностях в полиции. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему 130 тысяч рублей морального ущерба.