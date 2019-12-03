Белгород, , 17:27 — REGNUM 23-летнюю женщину после оперативного родоразрешения экстренно транспортировали вертолётом санавиации из областного города Губкин в Белгород, сообщили 3 декабря в пресс-службе губернатора и правительства региона. На доставку пациента понадобилось 30 минут.

Экстренная транспортировка женщины потребовалась из-за развившихся после родов осложнений. Пациентку госпитализировали в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. В этот же день в травматологическое отделение ОКБ доставили 30-летнего мужчину и 38-летнюю женщину с травмами в плечевом и тазобедренном отделах после ДТП из Валуйского городского округа.

«Из Валуек пациента доставили за 40 минут, а из Губкина за 30. Вообще можно было бы доставить пациентов за 35 и 25 минут, но штормовая болтанка не позволила держать максимально допустимую скорость», — рассказал командир вертолёта авиакомпании «Скол» Алексей Бабкин.

Санитарная авиация начала свою работу в регионе в октябре 2019 года.

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