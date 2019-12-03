Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Районные суды Петербурга вновь получают угрожающие сообщения о «заминировании», но, в отличие от предыдущих раз, злоумышленники уже не требуют выкупа в виде биткоинов. Об этом сообщает 3 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Сообщения о «минировании» получили Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский районные суды Санкт-Петербурга. Во всех случаях проводится эвакуация сотрудников и посетителей.

«Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здания заминированы», — отметила пресс-секретарь Дарья Лисицкая.

Напомним, начиная с 28 ноября, в суды, торговые центры и СМИ Петербурга стали поступать сообщения с угрозами взорвать здания, если анонимным злоумышленникам не будет выплачено 120 биткоинов (порядка 57,5 млн рублей).

Все сообщения проверялись сотрудниками спецслужб, осматривались помещения, а люди стояли на морозе, чтобы после проверки вернуться на работу. Ни в одном случае наличие угрозы не подтвердилось.

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