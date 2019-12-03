Рыбинск, Ярославская область, , 17:02 — REGNUM В Ярославской области вынесен приговор владелице надувного аттракциона, не обеспечившей соблюдение техники безопасности при его крепеже, что привело к тяжелым травмам двухлетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. Хозяйка улетевшего батута признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM само происшествие случилось 20 июня 2019 года в парке имени Фейгина в Рыбинске.

Место происшествия Рыбинск-40

«Когда внутри батута играла двухлетняя девочка, данную надувную конструкцию порывом ветра сорвало с трех силовых узлов и подняло в воздух на высоту не менее 5 метров. При этом ребенок выпал из батута. Здоровью девочки был причинен тяжкий вред», — объяснили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

В ходе следствия выяснилось, что хозяйка надувной конструкции установила батут с грубыми нарушениями требований безопасности.

«Для установки и крепления надувной конструкции батута использовались только три узла крепления из шести, остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии; в качестве операторов батута были привлечены несовершеннолетние лица, не прошедшие соответствующую подготовку; не организовано проведение после установки батута ежедневных контрольных проверок правильности монтажа и установки всех элементов», — отметили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Рыбинский городской суд с выводами следствия согласился и признал Екатерину Муравьеву виновной в совершенном преступлении. Предприниматель приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В качестве компенсации морального вреда подсудимая выплатит семье пострадавшей девочки 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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