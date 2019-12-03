Ульяновск, , 17:00 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные регионального филиала ФГБУ «Приволжское УГМС».

По данным спасателей, объявляется жёлтый уровень опасности. В ночь с 3 на 4 декабря и в первой половине дня 4 декабря по югу и востоку Ульяновской области ожидается сильный снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время будет облачно, пройдут сильные снегопады, температура воздуха ночью составит −7…−12 градусов, днём повысится до −4…−9 градусов.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населённого пункта, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и «избегать беспорядочного маневрирования». Рыбакам спасатели рекомендуют иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации и не рыбачить в одиночку. Жителям региона нужно держаться подальше от рекламных стендов, деревьев и линий электропередач.

«Основные затруднения в ненастную погоду возникают у водителей: ухудшается видимость, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение», — напоминают в ведомстве.