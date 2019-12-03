Воронеж, , 16:53 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудила полиция после автоаварии с участием междугороднего автобуса с Украины в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 264 УК РФ, по обстоятельствам ДТП в Богучарском районе Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз», — уточнила Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший в Ростов-на-Дону из Днепропетровска (Украина), перевернулся на трассе в Воронежской области днём 3 декабря. В результате 17 человек оказались в больнице, трое в тяжелом состоянии.

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