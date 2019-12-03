Москва, , 17:13 — REGNUM Пешеход погиб в результате наезда на него легкового автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 13:50 мск на Проспекте Мира. По предварительным данным, легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего врезался в грузовик.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, водитель легкового автомобиля пострадал и был госпитализирован. О состоянии водителя грузового автомобиля не сообщается.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Движение автотранспорта на участке дороги не затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозах по увеличению смертности на дорогах, которые сделал заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

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