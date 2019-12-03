Астрахань, , 16:46 — REGNUM В Астраханской области с начала 2019 года было зафиксировано 15 ДТП с крупным рогатым скотом. Как сообщила пресс-служба областной администрации, один человек погиб.

Самыми опасными стали трассы Астрахань — Камызяк, Астрахань — Образцово — Травино и Астрахань — Каралат. На них из-за безнадзорного выпаса скота аварии происходили чаще всего. Также в 2019 году железнодорожные локомотивы 36 раз сбивали животных, которые вышли на пути.

По мнению губернатора Игоря Бабушкина, ответственность за такие ДТП лежит на руководителях органов местного самоуправления — они не применяют административные меры в отношении хозяев животных.

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