Томск, , 16:43 — REGNUM Следователи в Томске начали проверку информации о заражении детей в дошкольном учреждении норовирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ранее местные СМИ сообщили, что работа городского детского сада №65 временно приостановлена из-за заражения 24 детей инфекцией. Очаг был зарегистрирован 27−28 ноября.

«Все 24 ребенка находятся на амбулаторном лечении с диагнозом «норовирусная инфекция», — добавили в СКР.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии на три месяца была приостановлена деятельность детского сада, в котором из-за холода дети играли в помещении куртках и шапках. В ходе проверки выяснилось, что температура в учреждении не превышала 13−14 градусов.

Читайте также: В Бурятии закрыли детсад, в котором замерзали дети