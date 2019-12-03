Воронеж, , 16:43 — REGNUM Доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок, начал Следственный комитет в связи с аварией с участием пассажирского автобуса с Украины в Воронеже. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в ведомстве.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК. В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобуса, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП», — уточнил заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Чеботарь.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 3 декабря около 12:30 в Богучарском районе Воронежской области. Водитель автобуса, следовавшего из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону, не справился с управлением. Автобус перевернулся. На момент аварии в салоне находились 26 пассажиров и два водителя. С травмами госпитализированы 17 человек, в том числе дети 13,15 и 17 лет. Известно, что автобус принадлежит украинскому перевозчику, водитель — также гражданин Украины.

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