Белгород, , 16:37 — REGNUM Следователи изымают документацию коммерческого общества, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Старооскольского городского округа, сообщили 3 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области. Мероприятия проводят в рамках доследственной проверки по факту ДТП с маршрутным автобусом.

Продолжается осмотр места происшествия, опрошены свидетели аварии, водитель, управляющий автобусом и нанявший его индивидуальный предприниматель. У компании-перевозчика изымают документацию.

По уточнённым данным, в салоне ПАЗ ехало 15 человек. Из-за сложной метеообстановки водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.

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