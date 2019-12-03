Каширский район, , 16:35 — REGNUM Три человека получили травмы в крупной аварии в Каширском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 15:40 2 декабря, на 548 км автодороги М4-«Дон» в Каширском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в сторону юга, при развороте не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком Volvo.

В результате ДТП пострадали три человека — водитель легкового автомобиля и две его пассажирки, женщины 51 и 24 лет. Все трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Воронежскую область накрыл сильный снегопад, спровоцировавший несколько крупных аварий. Так, в Богучарском районе перевернулся автобус с Украины, в ДТП пострадали 17 человек. В Павловском районе столкнулись три большегруза и легковой автомобиль.