Хартум, , 16:32 — REGNUM Не менее 24 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва и пожара на керамической фабрике в столице Судана Хартуме, сообщает 3 декабря телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, пожар на предприятии начался после взрыва, предположительно газовых баллонов.

На данный момент известно о 24 погибших людях. Ещё 45 получили ожоги и травмы. Многие из них остаются в критическом состоянии, поэтому медики не исключают, что список жертв может увеличиться.

Причины взрыва и возгорания выясняются.

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