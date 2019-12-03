Астрахань, , 16:32 — REGNUM В пункте пропуска «Караузек» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области задержали вооружённого 36-летнего астраханца. Об этом ИА REGNUM сообщили, а пресс-службе ведомства.

У мужчины в автомобиле был травматический пистолет марки МР-79 калибра девять миллиметров и восемь патронов к нему. Документов на право перевозки травматического пистолета через государственную границу не было.

Астраханца передали в ОМВД России по Красноярскому району.