Воронеж, , 16:28 — REGNUM Трое детей получили травмы в результате автоаварии с участием автобуса в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«В результате ДТП в Богучарском районе пострадали 17 человек, в том числе 3 детей в возрасте 13, 15 и 17 лет. Информация о степени тяжести причинённого вреда уточняется», — уточнила представитель ГУ МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из украинского Днепропетровска в Ростов-на-Дону, перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежа. Автобус принадлежит украинской фирме. Полиция проводит проверку.

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