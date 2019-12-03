Воронеж, 3 декабря 2019, 16:28 — REGNUM Трое детей получили травмы в результате автоаварии с участием автобуса в Воронежской области 3 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из украинского Днепропетровска в Ростов-на-Дону, перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежа. Автобус принадлежит украинской фирме. Полиция проводит проверку.
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