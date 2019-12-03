Воронеж, 3 декабря 2019, 16:24 — REGNUM Проверку по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области проводит отдел МВД России по Богучарскому району, ход проверки взял под контроль прокурор района. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Михаил Усов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону попал в ДТП в Воронежской области 3 декабря. В результате аварии 17 человек попали в больницу, у троих пострадавших тяжёлые травмы.
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