Воронеж, , 16:24 — REGNUM Проверку по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса в Воронежской области проводит отдел МВД России по Богучарскому району, ход проверки взял под контроль прокурор района. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Михаил Усов.

«По факту дорожно-транспортного происшествия отделом МВД России по Богучарскому району проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором района», — уточнил представитель ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший из Днепропетровска (Украина) в Ростов-на-Дону попал в ДТП в Воронежской области 3 декабря. В результате аварии 17 человек попали в больницу, у троих пострадавших тяжёлые травмы.

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