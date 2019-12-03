Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет житель Алатыря, которого обвиняют в истязании 11-летней дочери. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать обвиняемого, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний мужчина. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п."г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней дочери»). По данным следствия, с марта по август 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды наносил побои 11-летней дочери.

«В частности, однажды он ударил её рукой по затылку за то, что девочка пролила лимонад на ковёр, в другой раз — за просьбу перестать злоупотреблять спиртными напитками, а в третий раз — когда она пыталась помешать бить домашнюю собаку», — сказал Олег Дмитриев.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать обвиняемого, став свидетелем одного из происшествий. В ходе разбирательств были установлены и другие факты. По словам Дмитриева, в настоящее время девочка проживает с матерью отдельно от отца, брак между её родителями официально не регистрировался.

«Обвиняемый в содеянном раскаялся, встал на путь исправления, в том числе перестал употреблять спиртные напитки», — сказал старший помощник руководителя ведомства.

Отметим, что в ноябре 2019 года был вынесен приговор 58-летнему чебоксарцу, которого обвинили в истязании 13-летнего сына. В частности, он неоднократно наносил ребёнку побои, а однажды замахнулся на него лопатой, сопровождая свои действия угрозами убийством. Мужчине назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима.