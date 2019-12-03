Кызыл, , 16:16 — REGNUM В Туве вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в совершении убийства и покушении на убийство двух своих родственников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагедия разыгралась вечером 11 декабря 2018 года на чабанской стоянке.

Как было доказано в суде, 58-летний подсудимый в пьяном состоянии поссорился с родственником, после чего выстрелил в его сторону из охотничьего ружья. После чего выстрелил в плечо другого родственника.

«В результате вовремя оказанной медицинской помощи второму пострадавшему преступный умысел Монгуша на причинение смерти двум лицам не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам», — отметили в СКР.

В результате суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Шолбан Кара-оол назвал алкоголь «злом», из-за которого взрослые сходят с ума, а дома плачут дети. Между тем, нелегальный спирт пытаются ввозить в Туву тоннами. За год у бутлегеров правоохранителями и дружинниками было изъято почти 137 тыс. литров суррогатной жидкости.

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