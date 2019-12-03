Ярославль, 3 декабря 2019, 16:10 — REGNUM В Ярославской области завершено расследование уголовного дела преступной группы, которая занималась разведением конопли и сбытом наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. В наркобанду входило 7 человек, трое участников преступной группы неоднократно судимы. Выращиванием конопли они занимались в трех домах, расположенных на территории Первомайского, Даниловского и Любимского районов Ярославской области. Организатором являлся житель Ярославля 1971 года рождения.

Изъятая конопля
Изъятая конопля
УМВД по Ярославской области

«В приобретенных домах он создал условия для массового выращивания наркосодержащих растений конопли — оборудовал специальную систему освещения, полива и удобрения растений, приобрел дорогостоящий пресс для того, чтобы высушенные и измельченные части растений спрессовывать для более компактного хранения. Для обеспечения безопасности помещения были оборудованы системами охраны. Весь процесс контролировали сообщники, которые постоянно проживали в этих домах», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Установить участников наркобанды удалось сотрудникам управления наркоконтроля УМВД и управления УФСБ по Ярославской области. Все задержанные признали свою вину в полном объеме.

«Выращивание растений конопли, изготовление и сбыт наркотических средств были поставлены на поток. В ходе спецоперации наркополицейскими изъято более 450 кустов конопли и около 37 кг частей растений конопли», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

Члены наркобанды обвиняются в совершении 9 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ярославской области. Расследование уголовных дел завершено, они переданы в суд для рассмотрения по существу.

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