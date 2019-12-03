Ярославль, , 16:10 — REGNUM В Ярославской области завершено расследование уголовного дела преступной группы, которая занималась разведением конопли и сбытом наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. В наркобанду входило 7 человек, трое участников преступной группы неоднократно судимы. Выращиванием конопли они занимались в трех домах, расположенных на территории Первомайского, Даниловского и Любимского районов Ярославской области. Организатором являлся житель Ярославля 1971 года рождения.

Изъятая конопля УМВД по Ярославской области

«В приобретенных домах он создал условия для массового выращивания наркосодержащих растений конопли — оборудовал специальную систему освещения, полива и удобрения растений, приобрел дорогостоящий пресс для того, чтобы высушенные и измельченные части растений спрессовывать для более компактного хранения. Для обеспечения безопасности помещения были оборудованы системами охраны. Весь процесс контролировали сообщники, которые постоянно проживали в этих домах», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Установить участников наркобанды удалось сотрудникам управления наркоконтроля УМВД и управления УФСБ по Ярославской области. Все задержанные признали свою вину в полном объеме.

«Выращивание растений конопли, изготовление и сбыт наркотических средств были поставлены на поток. В ходе спецоперации наркополицейскими изъято более 450 кустов конопли и около 37 кг частей растений конопли», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

Члены наркобанды обвиняются в совершении 9 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ярославской области. Расследование уголовных дел завершено, они переданы в суд для рассмотрения по существу.

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