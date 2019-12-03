Нефтекамск, Башкирия, , 15:58 — REGNUM Бывшего начальника управления образования администрации Нефтекамска подозревают в растрате. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2015 года подозреваемая распорядилась принять на работу водителя администрации Нефтекамска на должность рабочего по обслуживанию и ремонту зданий.

Правоохранители считают, что 54-летняя подозреваемая знала, о том, что эту работу водитель выполнять не будет, поскольку целыми днями будет занят по основному месту работы.

С ноября 2015 года по июнь 2017 года водителю была начислена и выплачена зарплата на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. В результате управление образования администрации Нефтекамска понесло убыток в размере вышеуказанной суммы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Сообщается, что в настоящий момент расследование дела продолжается.