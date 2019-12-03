Ульяновск, , 15:51 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска нашли угнанный КамАЗ и двух жителей, которых подозревают в преступлении. Они спали в кабине фуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Ульяновской области.

Информация об угоне грузового автомобиля поступила в полицию рано утром 2 декабря от индивидуального предпринимателя. Фура была угнана с охраняемой стоянки. В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД по ориентировке задержали подозреваемых в совершении угона: ими оказались 27-летний ульяновец и его 23-летний знакомый. Автомобиль был припаркован возле одного из домов по улице Ефремова.

«Подозреваемые находились в кабине транспортного средства и спали. Мужчины сознались в содеянном и пояснили, что совершили угон в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в МВД по региону.

За минувшие сутки в Ульяновской области выявлено более 9,7 тыс. нарушений правил дорожного движения, зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Одна из аварий произошла 2 декабря в Засвияжском районе Ульяновска на улице Ефремова: по данным полиции, водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. Пострадавшие госпитализированы.