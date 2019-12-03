Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура Кировского района организовала проверку после сообщений о травмировании мальчика, упавшего в неогороженную траншею в микрорайоне ЖБИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В нарушение требований федерального законодательства данная траншея не была огорожена и освещена», — считают в ведомстве.

В прокуратуре оценят, как соблюдались требования законодательства при проведении земляных работ. По предварительной информации, на указанном участке ЗАО «Спецстрой» проводило реконструкцию сетей водоснабжения. Также работники ведомства уточнят, какой вред был нанесён здоровью ребёнка.

По итогу проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетний мальчик упал в неогороженную траншею по ул. Новгородцевой. Ребёнка вытащили при помощи спасателей, его направили в больницу для обследования.

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