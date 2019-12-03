Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Открытое горение в ангаре, загоревшемся в промзоне Санкт-Петербурга в ночь на 3 декабря, ликвидировано. Об этом говорится в сообщении городского главка МЧС.

Площадь пожара составляла 12 тыс. квадратных метров, сейчас завалы тлеют на площади 100 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ангар, находящийся на территории склада в районе посёлка Шушары, полностью рухнул из-за пожара. В нём хранилось около 4 тыс. тонн каучука и около 1 тонны фанеры. Пострадавших нет.

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