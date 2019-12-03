Чехов, Московская область, , 15:54 — REGNUM В подмосковном Чехове могут уволить младшего сержанта полиции из-за ролика, который девушка разместила в соцсети TikTok. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

О возможных проблемах для сотрудницы полиции Чехова сообщил основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. На видео девушка выступает под «Песенку про пиво» с банкой алкогольного напитка в руках.

«Девушка на видео — младший сержант полиции. Замещая должность младшего инспектора-кинолога, она решила записать ролик в ТикТок, чтобы собрать побольше лайков и просмотров», — написал Воронцов на своей странице в соцсетях.

По его словам, младший сержант «решила хайпануть с помощью формы сотрудника полиции и пива». Воронцов напомнил, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации», сотрудник полиции должен заботиться о сохранении чести и достоинства и «ее поступок и наказание за него должны послужить примером того, как делать не нужно».

В ГУ МВД России по Московской области, в свою очередь, отметили, что проводят ведомственную проверку по данному факту.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области возбудили уголовное в отношении следователя СУ УМВД России по г.о. Подольск, которую подозревают в разработке схемы угона автомобилей недавно умерших владельцев.

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