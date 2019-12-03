Мытищи, Московская область, 3 декабря 2019, 15:38 — REGNUM В Мытищах 3 декабря мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
В 13:30 мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Во время разговора со стражами порядка злоумышленник нанес удар в область лица полицейскому неизвестным предметом и попытался скрыться, но его скрутил напарник раненого сотрудника ГИБДД.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Личность и мотивы устанавливаются.
Жизни полицейского сейчас ничто не угрожает.
Момент нападения попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал LifeShot.