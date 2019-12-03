Сызрань, Самарская область, , 15:36 — REGNUM Более двух килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Сызрани. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД Самары.

По сообщению пресс-службы ведомства, крупная партия наркотиков была найдена в гараже 46-летнего подозреваемого. Экспертиза установила, что вес изъятой марихуаны составил 2 килограмма 66 граммов.

Отмечается, что кроме этого стражи порядка изъяли 586 штук пакетиков, в которых находилось вещество растительного происхождения. В настоящее время проводится физико-химическое исследование содержания данных полимерных пакетов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления по ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.