Воронеж, , 15:22 — REGNUM Тринадцать человек получили травмы в результате дорожного происшествия с участием автобуса в Воронежской области. Такие данные приводит 3 декабря ГИБДД России.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. При опрокидывании автобуса MAN в Богучарском районе пострадали 13 человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Остальных осматривают в больнице, сказал представитель ведомства ТАСС.

Уточняется, что автобус следовал из украинского Запорожья в Ростов-на-Дону и был зарегистрирован на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 декабря автобус, в котором находились 28 человек, опрокинулся в Богучарском районе Воронежской области. Авария произошла в условиях сильного снегопада.

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