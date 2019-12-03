Дамаск, , 15:39 — REGNUM В результате взрывов в провинции Алеппо на севере Сирии погибли 11 мирных жителей, об этом 3 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, под обстрел турецкой артиллерии попал город Тель-Рифат, находящийся под контролем сирийских курдов. 21 человек получил ранения, в настоящее время всем им оказывается необходимая помощь.

Отмечается, что большая часть погибших — курдские беженцы, перемещенные в Тель-Рифат из Африна, оккупированного Турцией в 2018 году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами.

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