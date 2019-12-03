Екатеринбург, 3 декабря 2019, 15:24 — REGNUM В столице Среднего Урала несовершеннолетний гражданин упал в неогороженную траншею в микрорайоне ЖБИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.
Чтобы спасти упавшего мальчика, пришлось задействовать 12 человек и три единицы спецтехники. Ребёнка вытащили сотрудники пожарно-спасательной части и областной службы спасения. Мальчика направили в больницу, его обследуют врачи.
Разрытая траншея расположена рядом с детской площадкой по ул. Новгородцевой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Екатеринбургом спасли двух подростков-рыбаков. Несовершеннолетних граждан унесло на оторвавшейся льдине.
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