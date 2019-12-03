Воронеж, , 15:14 — REGNUM Уголовное дело о резонансной аварии с участием двух автобусов в Воронежской области в сентябре 2018 года направлено в суд, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова 3 декабря.

«Специализированным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летнего жителя Республики Карачаево-Черкессия в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщила Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 20:20 18 сентября 2018 года в Новоусманском районе на 525 км автодороги М-4 «Дон» — на платном участке автодороги «Объезд с. Новая Усмань Новоусманского района». По версии следствия, водитель автобуса Neoplan, житель Республики Карачаево-Черкессия, нарушил правила дорожного движения, выехал на обочину, где столкнулся с автобусом Volvo из Ставропольского края — последний был припаркован.

В результате аварии погибли четыре пассажира Neoplan и пассажирка Volvo погибли — все погибшие были жителями Республики Карачаево-Черкессия. Ещё шестеро пассажиров автобуса, жители Карачаево-Черкесии и Ставрополья, получили травмы.

Уголовное дело направлено в Новоусманский районный суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.