Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM Рухнувший в центре Ростова-на-Дону автокран повредил уличный забор и перекрыл вход в здание. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«В Ленинском районе при проведении работ по установке модульной котельной для отопления общежития автодорожного колледжа перевернулся 23-тонный автокран. Он обрушился на уличный забор, перекрыл вход в здание «Ростелеком». Погибших и травмированных нет», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что рухнувший в переулке Братском автомобильный кран повредил жилой дом.

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