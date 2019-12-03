Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту подмены анализов у виновника страшной аварии в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дело заведено не на военного, который устроил подмену и оказался отцом водителя, а на врача, в чью обязанность входил приём анализов. Производство возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Подозреваемый врач не произвел отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял» — сказали в управлении.

По версии следствия, медсестра оставила ёмкость с биологической жидкостью в присутствии отца водителя, после чего ушла из помещения. Военный же в это время поместил в ёмкость свои анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП произошло в центре Екатеринбурга в августе 2019 года. Погибли два человека. Очевидцы отмечали, что виновник аварии был в неадекватном состоянии. Он прошёл процедуру медосвидетельствования, но позже было обнаружено, что анализы водителя были подменены — свою биологическую жидкость оставил отец виновника, полковник Росгвардии.

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