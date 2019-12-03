Бишкек, , 14:57 — REGNUM На крупнейшем в Киргизии месторождении золота «Кумтор» продолжаются поиски двух сотрудников горнорудного комбината, пропавших после схода оползня. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает министерство чрезвычайных ситуаций республики.

В поисково-спасательной операции теперь задействованы не только спасателя и специалисты-кинологи, но и альпинисты — в общей сложности поисковые группы насчитывают 94 человека. Также на месте чрезвычайного происшествия работают 18 единиц тяжелой техники.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря 2019 года в долине ручья Лысый близ карьера золотого рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области Киргизии сошел оползень объемом свыше 12,8 млн кубометров.

Из опасной зоны оперативно эвакуировали работавших там операторов горно-производственного отдела. Однако впоследствии выяснилось, что эвакуировались не все сотрудники — машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков пропали, а машина, на которой они предположительно ехали, оказалась под завалом.