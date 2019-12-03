Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Мужчину в Грузии подозревают в убийстве своего тестя. Об этом сообщает 3 декабря агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, преступление произошло в селе Нукриана Сигнахского муниципалитета. Жертва была убита в результате нескольких выстрелов из охотничьего ружья.

Как рассказали агентству местные жители, обвиняемый ранее проявлял насилие к своей жене, из-за чего регулярно ссорился с ее отцом — своим тестем.

Ведется следствие, уголовное дело заведено по статье «умышленное убийство».

Как ранее передавало ИА REGNUM, ранее в Татарии 41-летний мужчина убил свою семью, в том числе двоих несовершеннолетних.