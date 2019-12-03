Абакан, , 14:45 — REGNUM В Абакане 3 декабря произошло ДТП с участием машины скорой помощи, которая везла в медучреждение роженицу.

Машина скорой столкнулась с неустановленным автомобилем прямо в центре столицы Хакасии. В салоне находилась женщина, которую везли рожать, передаёт портал «Шанс» со ссылкой на информацию регионального УГИБДД.

На место аварии прибыли ещё две машины скорой помощи. Женщину, которой потребовалась первая медицинская помощь, отвезли в медучреждение, где пройдут роды. Вторая машина забрала с места ДТП ещё двоих пострадавших из автомобиля скорой.

Приводятся предварительные данные о том, что скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенным проблесковым маячком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге автомобиль врезался в ехавшую по вызову скорую помощь.