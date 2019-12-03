Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Пожарные начали проливку остатков сгоревшего ангара, который вспыхнул в ночь на вторник в районе поселка Шушары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«На месте пожара в районе Шушар подразделения работают по проливке завалов, площадь горения в которых (составляет) 700 квадратных метров», — уточнили в Главке МЧС.

Напомним, огонь вспыхнул в ночь на вторник, 3 декабря, около 02:13 мск в складской зоне на Московском шоссе, 54. В ангаре площадью 150×80 метров и высотой 15 метров начался пожар, которому сначала был присвоен 2-й уровень сложности, а к 02:59 он был повышен до 4-го номера сложности. К тому моменту огонь охватил шесть тысяч квадратных метров, к трем часам конструкция ангара рухнула.

К 04:00 мск к тушению были привлечены уже 220 человек личного состава и 49 единиц техники, два пожарных поезда. Около восьми часов утра пожар был локализован на площади 12 тысяч кв. метров.

Полная ликвидация пожара может продолжаться до вечера или даже затянется на более поздний срок.

Читайте ранее в этом сюжете: После пожара на складе в Петербурге воздух для людей безопасен