Уфа, , 14:46 — REGNUM Новые приборы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) устанавливают в Уфе. Об этом 3 декабря сообщил главный инспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, программный комплекс «Скат» сертифицирован в октябре текущего года и является новейшим техническим решением российских разработчиков.

Он добавил, что особенностью данного прибора является то, что его можно снять со стационарного крепления и, установив на стойку, использовать в мобильном режиме. При этом прибор потребляет малое количество электроэнергии, поэтому он может работать от аккумулятора в местах, где нет постоянной линии электропередач. Прибор оснащен бронированным от огнестрельного оружия корпусом. На лицевой стороне прибора смонтировано бронированное стекло толщиной 10 мм.

Отмечается, что «Скаты» будут фиксировать на дорогах Уфы превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, нарушения при проезде не регулируемых пешеходных переходов, езду по обочине дорог, движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта и другие.